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توقعات بانخفاض معدل السكان العالمي 1.5% سنوياً

بول مورلاند خلال الجلسة (من المصدر)
16 فبراير 2023 02:17

دبي(الاتحاد)

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 توقع الدكتور بول مورلاند، زميل مشارك في البحوث بكلية بيركبيك في جامعة لندن، انخفاض معدل النمو السكاني العالمي بنسبة 1.5% سنوياً في المستقبل، بسبب التغيرات الاجتماعية في العديد من المجتمعات وحرص عدد كبير من الأفراد على إنجاب طفل أو اثنين فقط.
واستعرض الدكتور بول مورلاند خلال جلسة بعنوان «استراتيجيات عالمية لإطعام عالم متنام» في محور مستقبل الطاقة والاستدامة ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2023، رحلة النمو السكاني العالمي بالمقارنة بإنتاج المواد الغذائية منذ عام 1960 إلى عام 2018، موضحاً أن ارتفاع أعداد السكان حول العالم ارتبط بزيادة كميات الغذاء التي أنتجت خلال الأعوام الماضية.
الطعام الصحي
ودعا الدكتور بول مورلاند إلى أهمية تناول الطعام السليم والصحي لتفادي المخاطر الكبيرة المتعلقة بالسمنة والوزن الزائد، مشيراً إلى أن الأغنياء أصبحوا أكثر نحافة من الفقراء في عالمنا الآن.
وأشار إلى أن هناك تغيرات في مستوى الخصوبة للرجال والنساء في العديد من دول العالم، حيث نجد انخفاضاً في الخصوبة في عدد من الدول لأسباب متعددة، مؤكداً أهمية الاستثمار في الأطفال وتهيئتهم لمستقبل أفضل بدلاً من الإكثار في زيادتهم.
وتابع: «أنه في المستقبل سيتغير نظام إنتاج الغذاء بطرق حديثة وصحية للحد من أي مخاطر تتعلق بإنتاج الغذاء أو توزيعه على الدول الفقيرة والأقل في إنتاج الغذاء»، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون ومشاركة البحوث والابتكارات بين الدول لضمان وصول الغذاء للجميع وتفادي أي أزمات قد تحدث في المستقبل».

جامعة لندن
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
السكان
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