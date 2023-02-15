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محمد الشرقي يلتقي نائبَي رئيس أوغندا والمالديف

محمد الشرقي خلال لقائه فيصل نسيم (الصور من وام)
16 فبراير 2023 02:17

دبي (وام)

 التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة معالي جيسيكا ألوبو نائبة رئيس أوغندا، ترافقها معالي الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. كما التقى سموه معالي فيصل نسيم نائب رئيس المالديف. ورحب سموه بالنائبين، متمنياً لهما طيب الإقامة في زيارتهما للدولة. وتم خلال اللقاءين اللذين جريا على هامش القمة العالمية للحكومات الحديث عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكل من جمهورية أوغندا والمالديف في مختلف المجالات.

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كما جرى تبادل الحديث حول أهم القضايا والأفكار التي تطرحها القمة العالمية للحكومات هذا العام وأهدافها الاستراتيجية لمستقبل حكومات العالم. حضر اللقاءين محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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