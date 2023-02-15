حاكم رأس الخيمة يلتقي قادة ومسؤولين حكوميين دوليين مشاركين في «قمة الحكومات»

دبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عدداً من القادة والمسؤولين الحكوميين المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2023 التي اختتمت أعمالها أمس في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

والتقى سموه كلاً على حدة، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفخامة بريثفيراجيسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس، ومعالي أكيلبيك جاباروف رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان، ومعالي جيسيكا ألوبو، نائبة رئيس جمهورية أوغندا، ومعالي باناجيوتيس بيكرامينوس، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية اليونان.

وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مع ضيوف دولة الإمارات أصحاب الفخامة والمعالي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم على مختلف الصعد، كما تبادل سموه معهم النقاش حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى سموه، على هامش الحدث العالمي، عدداً من قيادات القطاع الخاص الدوليين، وتبادل معهم الأفكار والرؤى التي من شأنها استشراف فرص النمو، وإيجاد حلول عملية لعدد من التحديات الاقتصادية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

حضر اللقاءات إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.