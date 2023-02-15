المؤسس والرئيس لمجموعة «أوراسيا»: 3 تحديات تقوّض جهود تعزيز العولمة

دبي (الاتحاد)

حدد إيان بريمر المؤسس والرئيس لمجموعة أوراسيا، 3 تحديّات رئيسة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تقف أمام الجهود المبذولة من أجل العولمة، تتمثل الأولى في الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، والثانية في النمو الصيني والثالثة في ابتعاد الكثير من أبناء الطبقة المتوسطة عن ركب التكنولوجيا.

وقال، خلال جلسة رئيسية بعنوان: «ما بعد 2023.. نظرة عامة»، ضمن أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات: إن هذه التحديات تحتم علينا تعزيز التقارب بين الأقطاب المتعددة، والاستفادة من النمو الصيني العالمي، فيما أكد أن التحدي الثالث يحتاج إلى تشجيع الأفراد من الطبقة المتوسطة للمشاركة الفاعلة في الاقتصادات الصناعية لتحقيق الأثر الإيجابي على المجتمعات. وأكد أن هذه التحديات بحاجة إلى تعزيز الشراكات والتكامل العالمي، ما تشكّل بذوراً لإطلاق نظام عالمي جديد ينتج عنه تحديث شامل للمنهجيات التقليدية، وتطوير منهج عمل جديد للمؤسسات الدولية.

وأضاف: إننا نعيش الآن في عالم متعدد الأقطاب التكنولوجية، وليس عالماً أحادي القطب أو متعدد الأقطاب السياسية والاقتصادية كما في السابق، مشيراً إلى أن حالة الركود الجيوسياسي التي يعيشها العالم حالياً لن تستمر إلى الأبد.

أكثر قوة

لفت بريمر إلى أن الطريق نحو تحقيق التوازن بين القوى العالمية ترتكز على اعتماد تغييرات هيكلية - قد يطول أمدها - في بعض المجتمعات، مضيفاً: «رغم الأزمات والإجراءات العديدة التي ظهرت خلال الأعوام القليلة الماضية، مثل جائحة «كوفيد - 19»، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وتوسع حلف شمال الأطلسي «ناتو»، إلا أن هناك دولاً مثل دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أكثر قوة».