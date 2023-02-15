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«منتدى التوازن» يناقش الشراكة مع القطاع الخاص

«منتدى التوازن» يناقش الشراكة مع القطاع الخاص
16 فبراير 2023 02:15

دبي (الاتحاد)

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واصل منتدى التوازن بين الجنسين الذي يعقد برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة فعالياته بالقمة العالمية للحكومات 2023 التي عُقدت في دبي بمشاركة وحضور عدد من رؤساء دول وحومات ولفيف من القادة بالقطاعين الحكومي والخاص والخبراء لاستشراف التحولات المستقبلية في مختلف المجالات.
فقد نظم المنتدى جلسة حوارية ثرية بعنوان «الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوازن بين الجنسين والتنمية الاقتصادية»، بحضور منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتحدث فيها كل من ماثيو لويس المدير العام لشركة راسل رينولدز أسوشييتس للاستشارات الإدارية، وإيلينا سيجيل المؤسس الشريك لشركة كيرني، وشريف فهمي المدير التنفيذي لشركة كامان للطائرات، وأدارتها عايشة فالياني اختصاصي أول بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. وأكد المشاركون في الجلسة، أن تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين ليس مسؤولية الحكومات وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، لافتين إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التوازن، وإشراك المرأة على أسس متكافئة بمختلف القطاعات.

القطاع الخاص
منتدى التوازن بين الجنسين
الإمارات
منصور بن زايد
القمة العالمية للحكومات
دبي
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