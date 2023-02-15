حمدان بن محمد بن راشد: التميز سمة حكومات المستقبل

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي في دورتها الأولى، في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن احتضان القمة العالمية للحكومات جائزة التميز الحكومي العالمي، يؤكد تفرد القمة كمنصة دولية لصناعة وتحفيز التميز الحكومي على مستوى العالم، ويعكس ريادة دولة الإمارات وما تمثله من مختبر لتطوير وصناعة التميز الحكومي، وأفضل الممارسات الحكومية المتميزة على مستوى العالم.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى منهجية عمل حكومي محورها التميز في خدمة المجتمع، وتطوير التجارب وأفضل ممارسات التميز المؤسسي، لإيمان القيادة بأن التميز سمة حكومات المستقبل وقوتها الدافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات».

حضر التكريم، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومعالي علي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من سمو الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

وكرم سمو ولي عهد دبي، 4 فائزين بفئات الجائزة التي تشمل، المبادرة المتميزة في مجال الابتكار الحكومي، والمبادرة المتميزة في مجال الاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءتها، أفضل مشروع تحولي حكومي، وأفضل خدمة حكومية على مستوى العالم.

وفاز بفئة المبادرة المتميزة في مجال الابتكار الحكومي، مختبر الابتكار في القطاع الحكومي LABX من جمهورية البرتغال، وتسلمت الجائزة إلسا بيلو، مديرة مختبر LABX للابتكار في القطاع الحكومي.

ويهدف مختبر الابتكار إلى متابعة الابتكارات الحكومية التي تسهم في تحسين الإجراءات الحكومية من خلال تطبيق الحلول المبتكرة المبنية على تجارب تطوير العمليات والخدمات الحكومية وتعزيز وبناء القدرات والكفاءات.

وفاز بفئة المبادرة المتميزة في مجال الاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءتها، مختبر الابتكار

LA-BORA! Gov في جمهورية البرازيل، وتسلم الجائزة روبيرتو بوجو، أمين عام الإدارة الحكومية والابتكار في وزارة الإدارة العامة والابتكار في البرازيل.

ويعمل المختبر مع الجهات الحكومية على تحسين تجربة المتعامل بالتركيز على تأهيل مقدمي الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة الموظف بتمكينه شريكاً رئيساً في ابتكار حلول تقديم الخدمات، بما يعزز الإنتاجية، وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمتعاملين.

أفضل مشروع تحــولي

فاز بفئة أفضل مشروع تحولي حكومي، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية، وتسلمها معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

وفي فئة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم، فازت (ASAN Service) خدمة آسان، من جمهورية أذربيجان، وتسلم الجائزة معالي أوليفي مهدييف، رئيس وكالة الخدمة العامة والابتكار الاجتماعي في مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير مراكز الخدمة وتحسين عملياتها ورفع كفاءة الموظفين، بما يضمن تقديم خدمات بأعلى مستوى، ويعتمد عمل مراكز الخدمة على مبادئ الشفافية والسلوك الأخلاقي والمسؤولية، لضمان بناء علاقة وثيقة مع المتعاملين.