انخفاض في درجات الحرارة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة للانخفاض اليوم وغداً، واستمرار نشاط الرياح المؤدية إلى إثارة الغبار والأتربة، مع اضطراب واضطراب شديد بالبحر، وشهدت بعض المناطق الساحلية والداخلية، أمس، تدنياً للرؤية ونشاطاً للرياح المثيرة للغبار والأتربة، قوية السرعة، مع اضطراب البحر، إذ تشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ورياح جنوبية شرقية نشطة السرعة وقوية أحياناً، تصل سرعتها إلى 45 كم/ س، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية، خاصة الغربية، وانعدامها أحياناً في بعض المناطق، خصوصاً في منطقة الظفرة، والتي يتوقع أن تستمر حتى نهاية اليوم.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، خاصة غرباً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، ومضطرب غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان. فيما يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً غرباً. وتصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، خاصة غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان. فيما يتوقع أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئي ومغبراً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.