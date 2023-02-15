شرطة دبي وجامعة محمد بن زايد تنظمان ملتقى «الذكاء الاصطناعي»

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، ملتقى «الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في نادي ضباط الشرطة، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها الإدارة العامة لاستقطاب أبرز الجامعات في المجالات التخصصية، وتوسيع مجالات الشراكة مع الجامعات التخصصية الرائدة.

شهد الملتقى، اللواء الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتورة حنان الدرمكي، أستاذة مساعدة في قسم معالجة للغات الطبيعية بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والدكتور سلمان خان، أستاذ مشارك في قسم الرؤية الحاسوبية، وعدد من ممثلي الجامعة، وبحضور عدد من موظفي شرطة دبي من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي ومختلف الإدارات العامة، وعدد من الموظفين من الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي.

ورحب اللواء الدكتور صالح بممثلي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الملتقى يهدف إلى عرض البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لموظفي الشرطة المتخصصين في التحول الرقمي ومجالات الذكاء الاصطناعي.

وأشار سلطان الحجي، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون العامة وعلاقات الخريجين، إلى تنامي دور الذكاء الاصطناعي وأهميته في دعم أعمال المؤسسات وتعزيز الكفاءة من خلال تبني تقنيات مبتكرة ومتقدمة، وقال: «يسرنا المشاركة في ملتقى الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه شرطة دبي للاطلاع على الفرص المتاحة لتسريع عملية التحول الرقمي عبر توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتقييم سبل الاستفادة منه لتطوير ابتكارات جديدة تدعم جهود الأمن والسلامة، ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع شرطة دبي من خلال استعراض برامج الجامعة وأبحاثها، وإبراز أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وابتكاراته».