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الإمارات

«نقل عجمان» توفر فرصاً للاستثمار في محطة الحافلات

المحطة الرئيسية للحافلات في عجمان (وام)
16 فبراير 2023 01:51

عجمان (وام) 

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توفر هيئة النقل بعجمان فرصاً استثنائية للاستثمار لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة، وذلك ضمن المحطة الرئيسية للحافلات؛ بهدف استقطاب المستثمرين في المجالات كافة من أجل تعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً.
وخصصت هيئة النقل عدداً من المساحات التأجيرية والمحلات في المحطة الرئيسية؛ بهدف الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمحطة، التي تقع على شارع الشيخ محمد بن زايد الشارع الحيوي في دولة الإمارات، ويربط إمارات الدولة كافة ببعضها البعض.
وقال أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية في الهيئة: إن الهيئة ونظراً لأهمية موقع المحطة، وفرت رحلات مباشرة للمطارات المحلية مثل مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لتسهيل وصول المسافرين إلى وجهتهم بشكل أسرع وتجنب الازدحام المروري.
وأشار المطروشي إلى إضافة خدمات تخليص إجراءات السفر وتسليم الحقائب قبل الذهاب للمطار، مع تسلم التذاكر بالتعاون مع «طيران الإمارات»، علاوة على خدمات النقل البري الدولي ونقل الحجاج من خلال شركات النقل المتواجدة في المحطة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على مدار الساعة، حيث إن تلك الخدمة تقدم لسكان إماره عجمان والإمارات الشمالية لتسهيل إجراءات السفر عليهم.
وأوضح أن المحلات التجارية المعروضة للاستثمار تتميز بتوفر خدمة المياه والكهرباء، بالإضافة إلى وجود مكاتب ذكية مع خدمة الإنترنت إلى جانب مواقف خاصة بتحميل وتنزيل الركاب ومناطق استراحة للمسافرين، وغيرها من المرافق العامة التي تسهم في تحسين تجربة السفر والتنقل في إمارة عجمان وخارجها.

هيئة النقل
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