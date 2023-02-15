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الإمارات

خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية يواصلون مناقشاتهم

جانب من المشاركين خلال الاجتماع (من المصدر)
16 فبراير 2023 01:51

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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واصل الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية أعماله لليوم الثاني على التوالي، والذي تستضيفه دولة الإمارات، ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ويُعقد في العاصمة أبوظبي، في الفترة الممتدة بين 14 و16 فبراير.
وقال المهندس حامد خميس الكعبي مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية في تصريح لـ «الاتحاد»: تضمن اليوم الثاني من أجندة أعمال اللجنة، 4 محاور رئيسية تضم: أولاً محور تمكين المرأة العربية في قطاع المعلومات الجغرافية المكانية، ومحوراً يعنى بالقطاع الخاص، ويهدف إلى مشاركة القطاع في اجتماع اللجنة العربية لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتم خلال هذا المحور، الاتفاق على تشكيل فريق عمل خاص يعمل ضمن فرق العمل التابعة للجنة العربية لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية. كما تم التطرق إلى المحور الثالث، وهو محور إطار المرجع الجيوديسي والذي يهدف إلى وجود آلية منظمة تهدف إلى توحيد المراجع الجيوديسية على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى المحور الرابع والذي يتناول مناقشة تكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية؛ بهدف تعزيز الاستفادة بشكل أكبر من المعلومات الجغرافية المكانية ودمجها مع البيانات الإحصائية المنتجة من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. كما تم الاستماع إلى العديد من العروض المقدمة من أبرز الهيئات والمنظمات والمراكز الاتحادية العالمية المرتبطة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية؛ بهدف مشاركة المجتمع العربي بأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.

مركز المعلومات الجغرافية
الإمارات
الأمم المتحدة
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