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«معاً لحياة أفضل» لموظفي شرطة دبي

«معاً لحياة أفضل» لموظفي شرطة دبي
16 فبراير 2023 01:51

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز جودة الحياة، ومجلس السعادة والإيجابية، إحدى حلقات سلسلة جلسات «معاً لحياة أفضل»، والتي تناولت التحكم في ضغوط العمل؛ بهدف تعزيز سبل مواجهة الضغوط، والتعامل معها بفعالية وكفاءة أكبر. وأكدت عواطف السويدي، مدير مركز جودة الحياة، أن الجلسات تأتي دعماً للجهود التي يبذلها المركز بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية، في سبيل ترسيخ أسس السعادة الوظيفية لدى موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال تمكينهم من التعامل مع ضغوط العمل وترتيب الأولويات، وتحقيق التوازن عبر أساليب حديثة وإيجابية وأكثر فعالية.
قدم الجلسة الدكتور نايف المطوع، أستاذ مساعد في علم النفس السريري، كلية الطب جامعة الكويت، والذي تطرق في حديثه إلى أبرز الخطوات التي تحد من تفاقم الضغوط وكيفية التعامل معها.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
مجلس السعادة والإيجابية
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