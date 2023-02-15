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«مرور رأس الخيمة» تطلق حملة «تخطي الإشارة الحمراء»

مبنى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة (الاتحاد)
16 فبراير 2023 01:51

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات - فرع التوعية والإعلام المروري، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، الحملة المرورية التوعوية الفرعية لعام 2023 م، والخاصة بمخاطر قطع الإشارة الضوئية المرورية تحت شعار (تخطي الإشارة الحمراء خطورة بالغة)، والتي تأتي انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية قطاع المرور الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً، حيث تهدف الحملة إلى توعية وتحذير مستخدمي الطريق من مخاطر قطع الإشارات الضوئية الحمراء وما يترتب عليها من أخطار.
وأوضح العميد أحمد سعيد النقبي رئيس فريق التوعية المرورية بالمجلس المروري الاتحادي - مدير إدارة المرور والدوريات، خلال تدشينه الحملة بأن تخطي الإشارة الضوئية الحمراء تصرفاً غير مسؤول من قبل فئة مستهترة وغير مبالية بأرواحها وأرواح الآخرين الأبرياء، موضحاً أن الحوادث الناجمة عن تخطي الإشارة الحمراء هي الأكثر خطورة، إذ إن احتمالات الاصطدام بالمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى شبه مؤكدة، الأمر الذي يرفع من درجات الإصابة إلى البليغة والوفاة.
وأضاف: إن عقوبة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، حسب المادة 33 من قانون السير والمرور، تنص على غرامة مالية قدرها 1000درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، مناشداً مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور، والتركيز أثناء القيادة أو عند انتظار عبور الإشارة الضوئية، وتجنب استخدام الهاتف تجنباً لانحراف المركبة أو تجاوز الإشارة، والتقيد بالسرعات القانونية على الطرق، متمنياً السلامة المرورية.

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