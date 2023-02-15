تشغيل تجريبي للروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات

دبي (وام)

بدأت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وشركة «طلبات الإمارات»، التشغيل التجريبي لروبوتات «طالبوت» ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في واحة دبي للسيليكون، للتشجيع على استخدام وسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، انطلاقاً من سعي إمارة دبي إلى تحويل 25% من رحلات وسائل النقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول 2030.

وتخدم مرحلة التشغيل التجريبي قاطني مشروع فلل السدر في واحة دبي للسيليكون - المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة المنضوية تحت مظلة «دييز» التي تتألف من أكثر من 1200 فيلا راقية - لتوصيل الطلبات من المحال التجارية والمطاعم في مركز السدر للتسوق باستخدام ثلاثة روبوتات لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات، في زمن لا يتعدى 15 دقيقة.

وتدعم هذه الخدمة المبتكرة الطموحات الهادفة إلى دعم سائقي التوصيل في توصيل الطلبات من خلال الاعتماد جزئياً على الروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات لمسافات قصيرة، ما يسهم في زيادة كفاءة أسطول التوصيل وتقليل انبعاثات الكربون.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون: «يشكل التنقل الذكي أحد المكونات الستة لاستراتيجية المدينة الذكية التي تتبناها واحة دبي للسيليكون، وفي هذا السياق يأتي تطبيق التجربة الريادية لاستخدام روبوتات محايدة كربونياً في توصيل الطلبات ضمن بيئة اختبار محددة ومدروسة وآمنة في مجمع سكني داخل الواحة، ونتطلع إلى نجاح هذه التجربة وتوسيعها على نطاق أكبر، انطلاقاً من واحة دبي للسيليكون التي تشكل مركزاً للابتكار والمعرفة ضمن خطة دبي الحضرية 2040».

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات: «تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الابتكار والتكامل والتنقل المبتكر والمهارات والخبرات ذات الصلة، ورفد القطاع الخاص بأدوات تمكنه من تبني خدمات التنقل ذاتي القيادة في عملياته التشغيلية».

وقال معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في «دييز»: «تأتي التجربة الاختبارية للروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات ضمن واحة دبي للسيليكون، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة طلبات، في إطار حرص سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) على التطبيق العملي للأفكار النوعية والابتكارات الداعمة لتصورات المدينة الذكية».

وقالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»: «يسرنا الكشف عن أسطولنا من روبوتات التوصيل ذاتية القيادة المعروفة باسم (طالبوت) التي أطلقت لأول مرة في إكسبو 2020 دبي، وشهدت نجاحاً كبيراً، في واحة دبي للسيليكون لتقديم خدمة توصيل مستدامة للمقيمين، وكلنا ثقة أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في قطاع توصيل الطلبات والتنقل الذكي».