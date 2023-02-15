الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ثاني الزيودي يبحث تعزيز التعاون مع كوستاريكا

ثاني الزيودي يبحث تعزيز التعاون مع كوستاريكا
16 فبراير 2023 02:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع روضة محمد العتيبة، سفيرة لدولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. جاء ذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، المنعقدة في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن القمة العالمية للحكومات التي تدخل عقدها الجديد مع انطلاق دورتها الحالية 2023 تعد منصة متفردة في بناء مستقبل أفضل للبشرية، من خلال دفع الجهود الدولية وتبادل الخبرات للنهوض بالقطاعات الحيوية.

ثاني الزيودي
كوستاريكا
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
دبي
آخر الأخبار
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
«مهرجان دار الزين».. ترفيه واستكشاف
دنيا
«مهرجان دار الزين».. ترفيه واستكشاف
اليوم 15:29
سقوط عصابة «الهواتف المتحركة» في الشارقة
الإمارات
سقوط عصابة «الهواتف المتحركة» في الشارقة
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©