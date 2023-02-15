ثاني الزيودي يبحث تعزيز التعاون مع كوستاريكا

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع روضة محمد العتيبة، سفيرة لدولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. جاء ذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، المنعقدة في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن القمة العالمية للحكومات التي تدخل عقدها الجديد مع انطلاق دورتها الحالية 2023 تعد منصة متفردة في بناء مستقبل أفضل للبشرية، من خلال دفع الجهود الدولية وتبادل الخبرات للنهوض بالقطاعات الحيوية.