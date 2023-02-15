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الإمارات

«الصناعة» و«يونيدو» توقعان إعلان تعاون مشترك

سلطان الجابر وجيرد مولر خلال التوقيع (من المصدر)
16 فبراير 2023 02:15

 دبي (الاتحاد)

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وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، إعلاناً مشتركاً للتعاون في جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تم توقيع الإعلان خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في دبي، ويأتي انسجاماً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوجهاتها لتعزيز جهود العمل المناخي، وتحقيق الحياد المناخي، والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتنافسية المنتج المحلي، والترويج لدولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي تنافسي. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «يأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية المختصة، بهدف تبادل الخبرات والمعارف الداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وأضاف: «يسرنا توقيع هذا الإعلان الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم في يوليو الماضي تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة والجهات المعنية في الدولة والمنظمة، لتحديد وتطوير أنشطة ومشاريع مشتركة بين الطرفين، كما أن التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف مع المنظمة سيعزز مساهمة القطاع الصناعي في دعم التزام دولة الإمارات تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة». ومن جهته، قال الدكتور جيرد مولر: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر دولة الإمارات على تعاونها وثقتها المتواصلين، ولا شك سيسهم هذان الإعلانان في تعزيز آلية التعاون المشترك».

سلطان بن أحمد الجابر
الإمارات
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