أبوظبي توفر 120 مليون كيس تسوق بلاستيكي منذ يونيو الماضي

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة البيئة - أبوظبي التزام منافذ البيع بالتجزئة والبقالات بسياسة حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، مشيرة أنه لم تسجل أي حالات عدم التزام بحظر هذا النوع من الأكياس.

وبينت «الهيئة» أنها تمضي قدماً في تنفيذ التزامها لإعلان إمارة أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وذلك من خلال تحقيق أهداف سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي والحد من استخدام هذه المواد، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات الأكثر استدامة، وذات الأثر البيئي الأقل، وزيادة الوعي لتشجيع وتسريع هذا التحول الإيجابي في سلوك المستهلكين.

وأكدت هيئة البيئة - أبوظبي أنه منذ بدء تنفيذ سياسة الحظر في 1 يونيو الماضي، يتم توفير أكثر من نصف مليون كيس يومياً، ليصل بذلك إجمالي عدد الأكياس البلاستيكية التي تم توفيرها منذ ذلك الحين إلى أكثر من 120 مليون كيس بلاستيكي مستخدم لمرة واحدة.

وأشارت «الهيئة» إلى أن الجولات التفتيشية على منافذ البيع بإمارة أبوظبي، مستمرة بمشاركة رئيسية من مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تتم الجولات إما بناء على شكاوى، أو بناء على دورات روتينية.

وبشأن التعاون من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق سياسة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بينت «الهيئة» أن هناك تعاوناً كبيراً مع مؤسسات القطاع الخاص، ومنها منافذ البيع الرئيسية التي التزمت بإضافة ثمن للكيس لكي يتم تجنب استخدام الأكياس حيث أمكن، ومنها مثلاً كارفور واللولو هايبرماركت وجمعية أبوظبي التعاونية وسبينز ووايت روز وسبار.

أما بالنسبة للجهات الحكومية، فأشارت الهيئة إلى وجود تعاون على صعيد تطبيق السياسة بشكل عام والمشاركة في التفتيش والتوعية. وتنص السياسة على إعلان حكومة أبوظبي خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة.

وبدأت الهيئة بالعمل مع الجهات الحكومية لكي تكون خالية من هذه المواد، وقامت بإعداد دليل يساعد الجهات على ذلك وأطلقت حملات توعية شملت آلاف الموظفين في الحكومة. وقد تم التحول في عدد من الجهات التي تمكنت من أن تكون خالية تماماً من المواد المستهدفة، ويستمر العمل وتقديم الدعم والإرشاد للجهات الأخرى للتمكن بدورها من تحقيق ذلك. كما تم تعميم الدليل على شركات كبرى لمساعدتها بالتخفيف من الاتكال على المنتجات المستخدمة لمرة واحدة حيث أمكن.