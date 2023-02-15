توقيع مذكرة تعاون ثنائي مع حكومة عجمان

دبي (الاتحاد)

وقعت حكومة دولة الإمارات مذكرة تعاون ثنائي مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، التي تنظم بمشاركة قادة ورؤساء دول وأكثر من 10 آلاف شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين في المجالات المستقبلية. وهدفت الاتفاقية التي وقّعها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان إلى تطوير الأنظمة الحكومية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الرؤى والأهداف، والتأكد من مدى موائمة أساليب العمل مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن حكومة دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى تبني أفضل الأنظمة الحكومية ونقل الخبرات والمعارف إلى الجهات المختلفة في الدولة لتقديم أفضل التجارب للمجتمع وتحسين جودة حياتهم، مؤكداً أهمية مشاركة هذه الأنظمة الحكومية مع مختلف الجهات في الدولة وخارجها للارتقاء بالأنظمة الإماراتية الحكومية وترسيخ ريادتها وضمان التطوير المستدام لمستقبل الأداء الحكومي. وأضاف معاليه أن القمة العالمية للحكومات شكّلت نقطة تحوّل ضمت انطلاق مختلف الشراكات والتحالفات المحلية والعالمية من أرض القمة العالمية للحكومات لاستشراف حكومات المستقبل في القطاعات ذات الأولوية والمعنية بالتطوير المستدام، وتعزيز المرونة وضمان مستقبل المجتمعات.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن توقيع اتفاقية نظام إدارة الأداء الحكومي مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، يأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بأهمية العمل بروحٍ واحدةٍ تمثّل الإمارات بحكوماتها المحلية والاتحادية.