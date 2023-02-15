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إيان خان: الحضارة الإنسانية تعيش أعظم فتراتها

إيان خان: الحضارة الإنسانية تعيش أعظم فتراتها
16 فبراير 2023 02:15

دبي (وام)

أكد الدكتور إيان خان، الخبير العالمي في مستقبل الميتافيرس، أن الحضارة الإنسانية تعيش أعظم فتراتها نظراً للقيمة التي تخلفها التكنولوجيا من تطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، واصفاً القمة العالمية للحكومات بأنها منبر دولي يعمل على اكتشاف الحلول المبتكرة ومشاركة التكنولوجيا.
وقال إيان خان: «إن القمة تساهم في تكوين روابط معرفية بين المتخصصين في المجالات التكنولوجية وتكوين شراكات ثنائية بين الشبكات والمؤسسات»، مثنياً على حالة النقاش والجدال داخل جلسات العمل لفهم طبيعة العلاقة بين حياة المواطنين ومتطلباتهم من الحكومات، والخروج بأفضل الممارسات بين دول العالم الحديث.
ورأى خبير الميتافيرس، أن تبادل الحلول والأفكار يجعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه، والذي شهد تطوراً تدريجياً منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي مع بداية ظهور الإنترنت، مشيراً إلى أن العالم ما زال في تطور مستمر، يستهدف جميع الفئات من ألعاب الفيديو في مجال الترفيه، والمقابلات الافتراضية في قطاعات العمل والحكومة عن طريق «الميتافيرس».

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ميتافيرس
أوضح خان أن الميتافيرس أصبح له عدة طرق مختلفة من أجل التواصل بين الأشخاص وبناء علاقات قوية في المجتمعات، رغم أنه سلاح ذو حدين، مع ضرورة استخدام قاعدة البيانات والمعلومات بطريقة مسؤولة، وقال: «أي ابتكار جديد يمكن أن يغير الحضارات البشرية أو التاريخ الإنساني يمكن اعتباره سلاحاً، لكننا لم نصل إلى تلك الحقبة حتى الآن، وعلينا انتظار ما يخبئه المستقبل».

الميتافيرس
الإمارات
التكنولوجيا
البلوك تشين
الذكاء الاصطناعي
القمة العالمية للحكومات
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