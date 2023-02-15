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«أبوظبي للتنمية» و«اليونيدو» يبحثان التعاون

محمد السويدي وجيرد مولر والحضور من الجانبين خلال اللقاء (من المصدر)
16 فبراير 2023 02:15

دبي (الاتحاد)

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اجتمع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، مع معالي جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، وبحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية في الدول النامية. 
وعبّر معالي جيرد مولر عن تقديره للدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية وجهودهما الريادية في دعم أهداف التنمية المستدامة، والتي كان لها الأثر الكبير في تحسين جودة حياة المجتمعات في مختلف دول العالم. وأشار محمد سيف السويدي إلى أن المؤسستين، وبفضل الموارد والخبرات الكبيرة التي يمتلكونها، فإن جهودهم المشتركة ستعمل على تسريع وتيرة التنمية في مختلف المجالات، بما يحقق التقدم والازدهار للدول النامية.

صندوق أبوظبي للتنمية
مكتب أبوظبي للصادرات
الأمم المتحدة
اليونيدو
القمة العالمية للحكومات
دبي
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