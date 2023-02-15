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الإمارات

الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا

من مساعدات الإمارات لسوريا
16 فبراير 2023 00:20

 تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم العاشرعلى التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 2 حيث بلغ عدد الرحلات إلى سوريا (41) طائرة شحن وكذلك (33) طائرة شحن إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات (74) تحمل على متنها (1881) طنا من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن. وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

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