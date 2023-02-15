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رئيس «سيئول الرقمية»: التحول الرقمي يساهم في بناء حكومة مستقبلية متقدمة

رئيس «سيئول الرقمية»: التحول الرقمي يساهم في بناء حكومة مستقبلية متقدمة
16 فبراير 2023 02:15

دبي (وام)

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أكد كانغ يو سيك، رئيس مؤسسة سيؤول الرقمية في جمهورية كوريا، أن الميتافيرس والتكنولوجيا الرقمية تساهم في تحسين حياة الناس إلى الأفضل، وتساعد في تطوير الخدمات الرقمية للحكومات، كما أن التركيز على التحول الرقمي يسهم في بناء حكومة مستقبلية متقدمة، مؤكداً أن الكوكب يعيش نوعاً من السباق العالمي في تطوير التكنولوجيا.
وأوضح على هامش مشاركته في منتدى الخدمات الحكومية، المقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات في دبي، أن القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لتلاقي الحلول والابتكارات الرقمية بين الشركات التكنولوجية المتخصصة والمطورين التكنولوجيين، لافتاً إلى تطور البنية التحتية الرقمية في كوريا.
ودعا إلى الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا ومواكبة التغييرات في الكثير من المجالات، والمساهمة في وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه البشرية، ومشاركة العالم لجميع الأفكار، والتي تساعد الحكومات في التنمية الاقتصادية من أجل المواطنين والمجتمعات.
وأضاف: «استعرضنا خلال القمة التجارب الكورية في التحول الرقمي الحكومي وتطوير المنصات والأعمال والخدمات الحكومية على الميتافيرس، ونفخر بأن سيؤول حصلت على الجائزة الأولى في حفل جوائز المدينة الذكية العالمية 2022 في برشلونة لسياسات الشمول الرقمي. وهي أحد عناصر سياسات الشمول الرقمي في سيؤول التي تضمن الحقوق الرقمية الأساسية الخمسة - الاتصالات والتنقل والتعليم والسلامة واستخدام التكنولوجيا، لذا نمضي قدماً من أجل تعزيز المفاهيم الذكية».

 

 

كوريا
الميتافيرس
التكنولوجيا الرقمية
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
دبي
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