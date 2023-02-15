وزير غيني يشيد بدور «أبوظبي للتنمية»

دبي (وام)

أشاد معالي ألفا بكري باري، وزير التعليم الفني والتكوين المهني والتوظيف في جمهورية غينيا، بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وجهوده الريادية في دعم الدول النامية، وحرصه على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في غينيا.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بحضور عادل عبدالله الحوسني، مدير إدارة العمليات في الصندوق، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، إلى جانب المشاريع الممولة من قبل الصندوق في غينيا ومتابعة مراحل إنجازها، كما ثمن الطرفان المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية غينيا في المجالات كافة.

جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في غينيا منذ عام 1977، حيث موّل مشاريع استراتيجية ضمن قطاعات حيوية، وبلغت قيمة التمويلات نحو 440.8 مليون درهم، أسهمت في دعم البرامج التنموية لحكومة غينيا.