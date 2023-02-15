مذكرة تفاهم بين «بروج» و«سيمنس» لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا

دبي (الاتحاد)

وقعت شركتا بروج للطاقة وسيمنس للطاقة، مذكرة تفاهم، لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بالاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الدولة بأن تصبح ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين بحلول 2031، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

حضر توقيع مذكرة التفاهم المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الشركتين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف يقوم الجانبان بالتشاور حول تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بالاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «شكّل التحول في قطاع الطاقة أولوية استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، من خلال الالتزام بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 عبر مشاريع طموحة، وخاصة طاقة الهيدروجين التي تحظى باهتمام كبير، كونها أكبر ضامن لمستقبل منخفض الانبعاثات الكربون».

وأثنى المهندس شريف العلماء على الشراكة التي ستجمع شركتي بروج للطاقة وسيمنس للطاقة، والهادفة إلى تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بالاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما يدعم تسريع التحول بقطاع الطاقة، والنمو والتوسع في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز مكانة الدولة كمزود موثوق للهيدروجين، لافتاً إلى أن المشروع يعد علامة فارقة في رحلة انتقال الطاقة في الإمارات والتزامها باستدامتها.