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الإمارات

«وام» تنظم طاولة مستديرة لمناقشة تعزيز الشراكات حول تحديات المناخ

محمد الريسي والحضور خلال اللقاء (وام)
16 فبراير 2023 02:15

دبي (وام)

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نظمت وكالة أنباء الإمارات «وام»، طاولة مستديرة بعنوان «مستقبل وكالات الأنباء الحكومية ووسائل الإعلام»، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دبي، شارك فيها ممثلون عن مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتناولت موضوع «تعزيز الشراكات الثنائية التي تستهدف التعامل مع تحديات التغير المناخي». 
وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن القمة العالمية للحكومات تمثل فرصة مهمة لوكالات الأنباء الإقليمية والعالمية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات الإعلامية حول التحديات التي يمر بها العالم، ومنها قضية التغير المناخي، وسبل تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة، داعياً إلى إنشاء تحالف إعلامي من أجل صياغة محتوي إعلامي يستهدف توعية الجماهير في المجتمعات المختلفة حول تحديات المناخ. وأضاف «إن تحدي التغير المناخي يمثل أزمة عالمية لما لها من تداعيات وتحديات شاملة لمختلف دول العالم»، مؤكداً أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» والذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري، يعد فرصة لتوحيد الجهود الدولية، وتعزيز المبادرات المشتركة، ورسم خريطة طريق لمستقبل تداعيات تغير المناخ.
وناقشت الطاولة المستديرة، سبل تعزيز العمل الإعلامي البيئي، وصياغة المفاهيم التي تخص القطاع البيئي عن طريق استخدام لغة خطاب جديدة وبسيطة، فضلاً عن محتوي إخباري يساهم في خلق رأي عام يعي ما يمر به العالم من تحديات تخص التغير المناخي. 

وكالة أنباء الإمارات
وام
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القمة العالمية للحكومات
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