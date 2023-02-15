بلدية دبي: 5 خمسة توجهات كبرى تشكل مدن المستقبل

دبي (الاتحاد)

استعرض داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أبرز التوجهات المستقبلية المتوقع أن تُسهم في تشكيل مدن المستقبل، وتكوين ملامحها، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في جلسة بعنوان «مدن المستقبل.. مدن بلا حدود» على هامش القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في إمارة دبي.

وقال داوود الهاجري: «البحث عن طرقٍ لتمكين المستقبل يدفع القادة والحكومات إلى التفكير بإيجابية في مدى مواءمة المدن التي يعيش فيها الإنسان، لطموحاته وتطلعاته، وكيفية مواكبة كل تلك التغيرات المتسارعة، وضرورة وجود مدن مليئة بالفرص الاقتصادية، والتنموية. ونؤمن في إمارة دبي بمقولة ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن القائد الإيجابي هو الذي يستطيع أن يغمض عينيه، ويتخيل المستقبل، ويرى الإنجاز الذي يريد تحقيقه».

وأشار الهاجري إلى أن سباق بناء المدن لا ينتهي في ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والبيئي التي يشهدها العالم يومياً، حتى بات التغيير هو الشيء الثابت في مسيرة حياة المدن.

وتابع: «المستقبل أقرب مما نتصور، ودلائله حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، وهذا فرض وجود توجهات كبرى متوقع أن تُسهم في تشكيل مدن المستقبل في السنوات القادمة، ترتكز على خمسة محاور رئيسة هي، التسارع التكنولوجي العالمي، ومستقبل الأمن الغذائي لدول العالم، ونمو صناعة التشييد والبناء، وإنتاج الطاقة، وأخيراً استعادة النظم البيئية التي ستضمن مستقبلاً أفضل للبشرية».

إنتاج الطاقة

أكد داوود الهاجري، أن إنتاج الطاقة أحد التوجهات الأساسية التي ستلعب دوراً مهماً في تشكيل مدن المستقبل، خصوصاً أنه من المتوقع ارتفاع متوسط استخدام الكهرباء المنزلية بنحو 75% بحلول 2050، وبالتالي التحول إلى بدائل أكثر استدامة من المطالب الحقيقية، في ظل التغير المناخي وأزمات الطاقة العالمية في العديد من الدول. وأضاف: «الطاقة المستدامة تكتسب أهمية خاصة لدينا في دولة الإمارات، وجانب كبير من مبادرات ومشاريع الحكومة، ودعم هذا الاهتمام مؤخراً إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولتنا، تحت شعار (اليوم للغد)، والذي يتزامن مع استضافتها مؤتمر COP28، تعزيزاً لجهودها المحلية والإقليمية والدولية في مناقشة قضايا الاستدامة وتحدياتها». واختتم الهاجري حديثه عن التوجهات المستقبلية لتشكيل مدن المستقبل، بتناول قضية النظم البيئية، وكيفية استعادتها ومدى انعكاس ذلك على جودة الحياة، ودوره في توفير بيئة مناسبة لإنتاج الغذاء والماء الذي يحتاجه عدد السكان المتزايد، إضافةً إلى أبرز الحلول لوقف تدهور النظام البيئي عبر تضافر الجهود الدولية.