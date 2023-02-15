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الإمارات

«إرنست ويونغ» العالمية: منتدى الخدمات الحكومية يناقش مستقبل الحكومات مع القطاع الخاص

جورج عطالله
16 فبراير 2023 02:14

دبي (وام) 

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قال جورج عطالله، المسؤول العالمي للقطاع الحكومي في شركة إرنست ويونغ العالمية، إن القمة العالمية للحكومات في الإمارات تتطور سنوياً، وفي كل دورة من دوراتها تناقش تحديات مختلفة وتستضيف مئات الحكوميين حول العالم، مشيراً إلى أن منتدى الخدمات الحكومية من أهم منتديات الدورة الحالية لمناقشة سبل تطوير مستقبل الممارسات الحكومية.
واعتبر عطالله، خلال مشاركته في منتدى الخدمات الحكومية الذي أقيم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي اختتمت في دبي، أمس، أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين يمكن أن تستخدم بصورة مسؤولة في خدمة المواطنين، كما أنها تساعد في تعزيز رفاهية المجتمعات وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة، مؤكداً أن الحكومات انتبهت إلى تطوير منظومتها الرقمية، وأصبح التغيير التكنولوجي شاملاً في جميع القطاعات، كما أن توقعات المواطنين في الدول تغيرت نحو حكوماتها بسبب تنافس القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن تطبيق الممارسات الحكومية الجديدة هي مسؤولية الشركات العالمية، مضيفاً أن هناك مبادرات حكومية في دول المنطقة تبشر بالتكامل والتفاؤل رغم التحديات، من خلال تحديث الحكومات الذكية، ومثال لذلك مدينة دبي التي نافست بقوة في مجال الحكومات الذكية.
وبحث منتدى الخدمات الحكومية خلال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات، آليات تصميم خدمات المستقبل، ويعيد تصور مستقبل الخدمات الحكومية القائمة على التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء ورواد الأعمال والمتخصصين العالميين في مجالات تطوير الخدمات والتكنولوجيا والرقمنة.
ويهدف المنتدى إلى تصميم مستقبل الخدمات الحكومية، من خلال استشراف التوجهات الجديدة والتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات، والفرص الكبرى التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الجيل الجديد من خدمات المستقبل.

إرنست ويونغ
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
القطاع الخاص
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