مركز «تريندز» يساهم في القمة العالمية للحكومات

دبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال القمة العالمية للحكومات التي انعقدت في دبي واختتمت أمس، والتقى وفد المركز معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة، وتطرق نقاش الوفد برئاسة الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، مع معاليه إلى بعض الموضوعات المطروحة على أجندة القمة، وأهمية مراكز البحث والتفكير في تناولها واستشراف مستقبلها.

كما بحث الوفد مع عدد من المسؤولين والشخصيات والمفكرين والباحثين أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي في استشراف الأحداث وتحليلها، وتقديم رؤى تساعد في وضع أجندة لمواجهتها برؤية علمية وازنة. وقال الدكتور محمد عبد الله العلي: «إن مساهمة مركز تريندز في أعمال القمة العالمية للحكومات، وحرصه على الحضور في قلب الحدث، جاءا انطلاقاً من عالمية توجهه وأهمية هذا الحدث الدولي وطبيعته، كإحدى أهم وأبرز المنصات العالمية». موضحاً أن مشاركة «تريندز» في القمة تتماشى أيضاً مع الاستراتيجية العامة له، وتؤكد عالميته في رؤيته للأحداث والقضايا، تحقيقاً للريادة والابتكار، وتأكيداً على دور البحث العلمي في استشراف الأحداث بل وصناعتها، مشدداً على أن البحث العلمي يشكل جوهر هذه العملية.

وقال: «إن القمة العالمية للحكومات تحمل رسالة ورؤية حضارية، ميثاقها التعاون الدولي القائم على التسامح والعلم والمعرفة. وقد أصبحت القمة، بما تضمه من قادة ومسؤولين ورواد فكر وبحث، حدثاً مهماً يقدم للعالم بأسره أفكاراً ورؤى لاستشراف وصناعة المستقبل ومناقشة الحلول الفعالة للتحديات التي تواجه البشرية.

كما أنها باتت منصة جامعة لاستشراف مستقبل مشرق تنعم فيه الأجيال المقبلة بالاستقرار والازدهار والتقدم، وتتطلع نحو آفاق أرحب وأوسع من التعاون لصنع التاريخ».