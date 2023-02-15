رئيس إندونيسيا: «كورونا» جعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات
رئيس إندونيسيا يلقي كلمة عن بعد أمام القمة العالمية للحكومات
15 فبراير 2023 21:04
أكد فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، أن جائحة «كوفيد 19» قدمت لدول العالم الكثير من الدروس المستفادة، ومن بينها أننا أصبحنا أكثر قدرة على مواجهة مختلف التحديات.
ولفت، خلال كلمة رئيسية ألقاها عبر تقنية البث المباشر في اليوم الختامي لأعمال القمة العالمية للحكومات 2023، إلى أن «العالم قبل ثلاثة أعوام وقبيل الجائحة، لم يكن مستعداً على الإطلاق لمواجهة هذه الظروف العالمية المستجدة، وقد استفاد المجتمع الدولي كثيراً من هذه الأحداث، فيما ظهرت دروس يجب أن ننتبه لها ونتعلم منها، حتى يمكن للشعوب أن تعيش بسلام وأمن، ولذلك لابد من تعزيز نماذج الحوكمة على الصعيد الدولي لتتكيف وفق الظروف والتبعات التي نتجت عن "الجائحة"».
ووجه الرئيس الإندونيسي، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على نجاح القمة العالمية للحكومات 2023، مشيراً إلى أنها تستشرف بما تقدمه من فعاليات مستقبل العالم وسبل تقدمه، فضلاً عن تذليل تحدياته من خلال الرؤى والأفكار التي تقدمها أفضل النخب الفكرية العالمية في كافة القطاعات.
- التعاون الدولي وقال الرئيس الإندونيسي «من أهم الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد-19)، إنها كشفت عن أهمية الترابط والتعاون المشترك بين دول العالم وتأثيرهما على الجهود لمواجهة التحديات، حيث تبين أنه لا يمكن لدولة أن تكون بمفردها دوماً، وأن الأمان والسلم الدوليين، يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتضافر جميع الجهود الدولية، وأن الأمن المشترك هو أولوية ولابد من تعزيزه وترسيخه».
وأشار إلى أن «دول العالم تنقسم حالياً لكتل متعددة، وهذه التعددية ينبغي الانتباه لها والتعامل معها بمسؤولية، والتكاتف لتجاوز أي انقسام حتى يكون ذلك خطوة جيدة نحو إنقاذ العالم من تحدياته، كما ينبغي التخلي عن منهجية التفرد بالقرارات، خاصة إذا كان ذلك يتعلق بالتحديات الإنسانية التي تواجه العالم. وأكبر مثال على ذلك، كان آلية التعامل مع توزيع لقاحات فيروس كورونا على مختلف الدول».
- حوكمة عالمية وأوضح فخامته أن انعدام المساواة بين الدول أوجد صعوبة في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة على كافة المستويات والقطاعات، وأن هذه المواقف أثبتت أن الوقت قد حان لإيجاد حوكمة عالمية لمعالجة التحديات، خصوصاً بعد انتهاء الجائحة، وذلك تعزيزاً وتحقيقاً للمساواة بين الجميع. وأكد الرئيس ويدودو أهمية تعزيز السلام والأمن الدوليين، وأن يكونا أولوية مطلقة لكافة حكومات العالم وقادته.