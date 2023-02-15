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محمد بن راشد يلتقي رئيس سيشل

محمد بن راشد يلتقي رئيس سيشل
15 فبراير 2023 19:01

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم فخامة وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل الصديقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات.
تناول اللقاء، الذي جرى في مقر القمة بمدينة جميرا في دبي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في ضوء أواصر الصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وسيشل، ومتطلبات الارتقاء بالتنسيق بين البلدين من أجل اكتشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما على صعيد التطوير الحكومي والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتبادل التجاري والسياحي.
وتطرّق اللقاء إلى أهمية الموضوعات التي حملتها أجندة الدورة العاشرة من القمة العالمية للحكومات وما يمثله الحدث من قيمة كمنصة جامعة ومحفزة لمضافرة جهود الحكومات حول العالم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية، سواء الحالية أو المحتملة مستقبلاً، من أجل تمكين كافة الشعوب من تحقيق ما تصبو إليه من مقومات الرفعة والتقدم والازدهار.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

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