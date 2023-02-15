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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
15 فبراير 2023 18:35

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة غرباً. وستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ومضطرب غرباً.
ويحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والجزر الأول عند الساعة 16:55. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 19:49 والمد الثاني عند الساعة 05:58 والجزر الأول عند الساعة 12:15 والجزر الثاني عند الساعة 01:04.

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المصدر: وام
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