بحضور محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي
حمدان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي
15 فبراير 2023 15:05
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله" كرم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي، خلال فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات والتي تعقد تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات".
بحضور محمد بن راشد، حمدان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي ضمن فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات. pic.twitter.com/uQcilU3WQT