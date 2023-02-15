الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

غبار وتدني الرؤية على بعض المناطق الداخلية والساحلية

غبار وتدني الرؤية على بعض المناطق الداخلية والساحلية
15 فبراير 2023 13:45

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت بعض المناطق الساحلية والداخلية نشاطاً للرياع المثيرة للغبار والأتربة، قوية السرعة، مع اضطراب البحر، إذ تشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ورياح جنوبية شرقية نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتصل سرعتها إلى 45 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية، وانعدامها أحياناً في بعض المناطق، وخصوصاً في منطقة الظفرة، والتي يتوقع أن تستمر حتى نهاية اليوم.

أخبار ذات صلة
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة


ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة غرباً، وسرعتها، من 15 إلى 25   تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

 

الإمارات
تدني الرؤية
الطقس
الأرصاد
آخر الأخبار
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
«مهرجان دار الزين».. ترفيه واستكشاف
دنيا
«مهرجان دار الزين».. ترفيه واستكشاف
اليوم 15:29
سقوط عصابة «الهواتف المتحركة» في الشارقة
الإمارات
سقوط عصابة «الهواتف المتحركة» في الشارقة
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©