غبار وتدني الرؤية على بعض المناطق الداخلية والساحلية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت بعض المناطق الساحلية والداخلية نشاطاً للرياع المثيرة للغبار والأتربة، قوية السرعة، مع اضطراب البحر، إذ تشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ورياح جنوبية شرقية نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتصل سرعتها إلى 45 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية، وانعدامها أحياناً في بعض المناطق، وخصوصاً في منطقة الظفرة، والتي يتوقع أن تستمر حتى نهاية اليوم.



ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة غرباً، وسرعتها، من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.