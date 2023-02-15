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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
محمد بن زايد
15 فبراير 2023 09:01
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أليكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس أليكسندر فوتشيتش.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا.
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