تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية بين الإمارات والكويت

أبوظبي (وام)

تم الإعلان اليوم في أبوظبي عن تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.جاء ذلك في اجتماع ثنائي عقد في العاصمة أبوظبي بين وفدي البلدين الشقيقين حيث استقبل اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية وفد الكويت الشقيقة برئاسة اللواء جمال حاتم الصايغ الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية لدولة الكويت.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية، وتم الإعلان عن استكمال الربط الثنائي للأنظمة المرورية ضمن مشروع خليجي متكامل يهدف لتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة.

واطلع الوفد الكويتي على غرفة عمليات المساندة الأمنية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني، إلى جانب ما تحتويه الغرفة من منظومات متطورة خاصة بدعم متخذي القرار أثناء الأحداث ومتابعة الأنظمة الشرطية، حيث استمع الوفد إلى شرح حول المنصات والنظم التي يتم متابعتها من أجل التقييم الشامل ومدى تحقيق أهدافها الرئيسة مما يساعد أيضاً في تطوير العمل بصورة علمية تستند على الإحصائيات الدقيقة، بالإضافة إلى ما تحتويه الغرفة من أجهزة ومعدات وأنظمة شرطية ذكية تشكل بمجملها منظومة متكاملة تسهم في توفير البيانات لقطاعات وزارة الداخلية، لتعزز من ضمان الاستعداد والجاهزية وسرعة الاستجابة.