الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية بين الإمارات والكويت

تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية بين الإمارات والكويت
15 فبراير 2023 02:52

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
رئيس الدولة: الإمارات تدعم مبادرات الوحدة والبناء والتنمية في السودان

تم الإعلان اليوم في أبوظبي عن تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.جاء ذلك في اجتماع ثنائي عقد في العاصمة أبوظبي بين وفدي البلدين الشقيقين حيث استقبل اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية وفد الكويت الشقيقة برئاسة اللواء جمال حاتم الصايغ الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية لدولة الكويت.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية، وتم الإعلان عن استكمال الربط الثنائي للأنظمة المرورية ضمن مشروع خليجي متكامل يهدف لتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة.
واطلع الوفد الكويتي على غرفة عمليات المساندة الأمنية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني، إلى جانب ما تحتويه الغرفة من منظومات متطورة خاصة بدعم متخذي القرار أثناء الأحداث ومتابعة الأنظمة الشرطية، حيث استمع الوفد إلى شرح حول المنصات والنظم التي يتم متابعتها من أجل التقييم الشامل ومدى تحقيق أهدافها الرئيسة مما يساعد أيضاً في تطوير العمل بصورة علمية تستند على الإحصائيات الدقيقة، بالإضافة إلى ما تحتويه الغرفة من أجهزة ومعدات وأنظمة شرطية ذكية تشكل بمجملها منظومة متكاملة تسهم في توفير البيانات لقطاعات وزارة الداخلية، لتعزز من ضمان الاستعداد والجاهزية وسرعة الاستجابة.

الأنظمة المرورية
الإمارات
الكويت
الإمارات والكويت
آخر الأخبار
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©