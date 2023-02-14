رئيسة الحكومة التونسية: الاستدامة طوق النجاة في الأزمات

دبي (الاتحاد)

دعت معالي نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، إلى بلورة رؤى وتصورات مشتركة وفق مقاربات جديدة من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الدول العربية، معتبرة الإدارة الحكومية الجيدة قاطرة نجاح أي مشروع تنموي، كما أنها محرك الاستجابة السريعة والناجعة للأزمات التي تعلمت منها ضرورة التوجه نحو ترسيخ بناء الاستدامة.

وأكدت معالي نجلاء بودن، خلال مشاركتها المتنوعة في جلسات القمة العالمية للحكومات، أن الحكومة التونسية سنّت حزمة من التدابير للنهوض بمناخ الأعمال ودعم صلابة القطاع المالي ودعم الإدماج الاجتماعي، كما صادقت على مخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره الوثيقة المرجعية ضمن رؤية 2035.

وفي كلمة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تحدثت معالي رئيس الحكومة التونسية عن أهمية التعاون بين حكومات العالم لتحقيق مستهدفات التنمية، مشيدة بالتجربة الإماراتية وما حققته من معالم النهضة والتنمية الشاملة.

وتحدثت معاليها، في كلمتها حول «مستقبل تونس في العقد المقبل ودور الحراك التنموي والتنوع الاقتصادي لتونس في تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة»، مشيرة إلى ملامح رؤية بلادها لمسرعات العمل الحكومي والمستقبلي وآفاق الارتقاء بأداء المؤسسات الرسمية في تونس.





