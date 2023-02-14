الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«حياة كريمة» و«كن سفيراً».. مبادرتان مصريتان لتحسين حياة المجتمع

«حياة كريمة» و«كن سفيراً».. مبادرتان مصريتان لتحسين حياة المجتمع
15 فبراير 2023 02:55

دبي (الاتحاد)

استعرضت عهود وافي نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة «حياة كريمة» المصرية، أبرز ملامح مبادرة المؤسسة التي تهدف إلى تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين المصريين، وذلك في إطار محور «أهداف التنمية المستدامة في مصر»، ضمن منتدى أهداف التنمية المستدامة.
وخلال جلسة بعنوان «مصر.. الرؤية المستقبلية وتحسين حياة الجميع»، عُقدت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، أشارت الدكتورة عهود وافي، إلى أن التكلفة الإجمالية لمبادرة المؤسسة التي تحمل الاسم نفسه، بعد اكتمالها في العام الجاري، ستصل إلى نحو 900 مليار جنيه.
وأضافت أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، على الوصول إلى نحو 60 مليون مواطن، داخل 20 محافظة من المحافظات المصرية.
وقالت إن أبرز الملفات التي تعمل عليها المبادرة هي: زيادة دخل الأفراد، وتوفير فرص العمل الجديدة، ومياه الشرب الصالحة، وتحسين الخدمات الصحية، وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى علاج مشكلة كثافة الفصول في المدارس. وتعمل المبادرة على تعزيز «التمكين الاقتصادي» للمواطنين، عن طريق تأهيلهم لتعلم حرف ومهارات جديدة، جنباً إلى جنب مع تنظيم الفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للمستفيدين من المبادرة لتخفيف أعباء الحياة عنهم.
ولفتت وافي إلى أن المبادرة تعتمد على مشاركة المتطوعين من جميع الفئات، لرصد وتقييم المشروعات والخدمات التي تقدَّم للمواطنين على أرض الواقع، إضافة إلى توعية وتعريف المستفيدين من المبادرة بالاستخدام الأفضل والمستدام للخدمات والمشروعات المقدمة إليهم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
رئيس الدولة: الإمارات تدعم مبادرات الوحدة والبناء والتنمية في السودان

بناء قدرات الشباب
وفي جلسة بعنوان «مصر.. العالم الذي نريده»، أكدت الدكتورة شريفة فؤاد، المديرة التنفيذية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، أن مبادرة «كن سفيراً للتنمية المستدامة» تستهدف الشباب المصري من سن 18 إلى 35 عاماً. وأضافت أن هذه المبادرة تعمل في إطار رؤية «مصر 2030» ورؤية «أفريقيا 2060».
وأوضحت أن المبادرة تعمل على بناء قدرات الشباب ضمن سلسلة من الدورات الأساسية والتقنية. وأشارت إلى أن المبادرة تقدم إليها أكثر من 10 آلاف شخص، وتخرج فيها نحو 2350 متدرباً خلال الفترة بين 2020 و2022 من مختلف محافظات مصر، حيث تقدم المبادرة برنامجاً مكثفاً يمتد إلى أربعة أشهر، وينقسم إلى ثلاثة مستويات هي: التمهيدي والتخصصي والاحترافي. يُذكر أن مبادرة «كن سفيرا للتنمية المستدامة» التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العام 2020، تناقش السياسات التمكينية والفرص والتحديات التي تواجه مصر، ودور مؤسسات الدولة وفئات المجتمع في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

التنمية المستدامة
مصر
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©