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الإمارات

رئيس «البنك الإسلامي للتنمية» يؤكد أهمية الحوكمة

محمد الجاسر
15 فبراير 2023 02:55

دبي (الاتحاد)

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 أكد معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية الحوكمة والتكنولوجيا في تطوير الحكومات.
وقال معاليه، في كلمة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023: «إن الشفافية والعدالة ومنح حق المساءلة، عوامل تعزّز الثقة بين الحكومات والمستثمرين، وتحفّز النمو الاقتصادي، لافتاً إلى النتائج الإيجابية التي أحرزتها الدول الغنية بعيداً عن الموارد الطبيعية بفضل الحوكمة الجيدة».
 ودعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية تساهم في تعزيز جهود النمو الاقتصادي لدول العالم، وتحُدّ من التداعيات الاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أن التضخم العالمي تسبّب في ركود المشاريع الاقتصادية والاستثمارات.

البنك الإسلامي للتنمية
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
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