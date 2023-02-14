8 جهات تشارك في «معرض الابتكار» برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شاركت 8 جهات في إمارة رأس الخيمة، أمس، ضمن فعاليات «معرض الابتكار الافتراضي للجهات الحكومية» والذي يأتي بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر» في نسخته الثامنة.

واستعرضت الجهات المشاركة عبر المعرض مختلف المبادرات والمشاريع الحديثة التي سخرت الإمكانات والركائز العلمية والقدرات والكفاءات الوطنية لدعم توجهات القيادة الرشيدة في ريادة قطاع الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محمد لوجاب - رئيس لجنة الفعاليات الدائمة لأسبوع رأس الخيمة تبتكر «إن فعاليات (الإمارات تبتكر 2023) في نسخته الثامنة تتجدد بأفكار ومشاريع وأنشطة حرصت على تقديمها مختلف الجهات لتعزيز التنافسية وتلبية متطلبات القطاعات ذات الأولوية وتطوير الكفاءات واحتضان المبتكرين».

وذكر أن أسبوع الابتكار في رأس الخيمة حافل بالعديد من المبادرات المقدمة من قبل الجهات والتي تتنوع بين تنظيم الملتقيات والمعارض، منها الواقعية والأخرى الافتراضية، والعمل على إشراك أفراد المجتمع ومختلف الفئات العمرية، خاصة المعنية هذا العام في التركيز على محور الاستدامة، تجسيداً لإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة.

الشركات المبتكرة

وذكر سامي الرباح - مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الدائرة نظمت ملتقى الابتكار للمشاريع التجارية الابتكارية، وفعالية أفضل شركة مبتكرة، ومشروع الطاقة النظيفة المتمثلة في تحويل محطة انتظار إلى محال للشباب والتي تعمل بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مختبر الابتكار الموجة إلى الموظفين في الحكومة على مستوى إمارة رأس الخيمة.

تطبيق «منزلي»

وشاركت دائرة بلدية رأس الخيمة عبر طرح مشروعها الابتكاري «منزلي» والذي قدمت شرحاً مفضلاً عنه، نورة البقيشي - منسقة مشاريع التوعية وبناء القدرات، والتي ذكرت أن هذا المشروع عبارة عن لعبة تعليمية موجهة إلى فئة الأطفال والجيل الجديد، المخصصة للترشيد في استخدام المياه والكهرباء في المنزل، والتي تأتي من ناحية تعليم وتأهيل هذه الفئة من المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك.

سوار السباحة

وتقدمت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة بالعديد من الأفكار والمشاريع الابتكارية، حيث تحدث لولوة العلي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء عن «سوار السباحة» المضاد للغرق، وسترة السباحة التي تساهم في رفع جسم الغريق عن الماء وسترة الإطفاء للمسطحات المائية المستخدمة في تنفيذ المهام الواقعة في مناطق السيول والوديان والإنقاذ البحري، فضلاً عن الكاميرات الخلفية للآليات التي تسهل مهام تنفيذ عمليات فرق الإنقاذ في مختلف الحوادث التي يتعامل معها، والتي تختصر الوقت وترسل إحداثيات مباشرة عن تطورات المواقع.

دورية الإعلام الأمني

وتحدث كل من أحمد الفلاسي وآمنة الهاجري في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن عدد من المشاريع الابتكارية، أهمها دورية الإعلام الأمني وهي السيارة الشرطية للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، المخصصة للمناطق الوعرة لتغطية ونقل الأحداث بشكل مباشر ومجهزة بجميع الأجهزة والأدوات اللازمة، لضمان التغطية الكاملة للحدث، وعن مشروع جهاز كشف الحواجز الذي يبين الأجسام والأشخاص المطلوبة خلف الجدران.

ورشة الذكاء الاصطناعي

وتحدثت هاجر المنصوري - اختصاصي تطوير مؤسسي في دائرة جمارك رأس الخيمة عن تنظيم الدائرة ملتقى متحدثي الابتكار، لاستضافة المعنيين في هذا المجال والتحدث عن رحلتهم في تطبيق الأفكار الابتكارية، وتنظيم ورشة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مدربين معتمدين.

ابتكار جيل المستقبل

وأشار زلند عارفين مدير تطوير الأعمال في دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، إلى إطلاق مسابقة ابتكار جيل المستقبل المعنية في خلق الأفكار الابتكارية لفئة الشباب اليافعين من أطفال المؤسسات التعليمية ونشر الوعي وغرس الثقافة الابداعية لديهم، فضلاً عن تنظيم أنشطة ابتكارية داخلية للموظفين لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات في مجال الابتكار.

مبادرات صحية مبتكرة

شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، متمثلة في مستشفى صقر، في عرض مؤشر مباشر الخاص بتسليم المريض بين المناوبات، والتعرف على المريض وفق السياسات التي تعرض إلكترونياً، والتي قدمها د. مجدي إمام استشاري التخدير والعناية المركزة، وكذلك مشروع الفيديو الخاصة بسكري الأطفال، وهو فيديو كرتوني حول الحماض الكيتوني للسكري ومشروع الاستبيان حول الإجهاد الوظيفي بين التمريض وبناء النتائج وعمل الخطط التحسينية لتقليل الجهد وبناء معطيات لكل قسم وممرض.

واختتمت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة فعاليات المعرض، حيث تحدثت مريم الدهماني مدير إدارة التخطيط والرقابة، عن مشروع التشارك الوظيفي أحد البدائل الوظيفية المرنة، من خلال تقسيم وظيفة كاملة مستحدثة أو شاغرة أو وظيفة حتمية محولة إلى وظيفتين جزئيتين بشكل متكامل لضمان تحقيق المخرجات والنتائج المتوقعة.

مبادرات وفعاليات

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن القيادة تولي الابتكار أهمية خاصة إيماناً منها بدوره في الارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة، وتعزيز مكانة الدولة الريادية في هذا الجانب الذي توليه قيادتنا الحكيمة اهتماماً لافتاً.

وذكر أن شرطة رأس الخيمة تحرص دائماً على المشاركة في فعاليات شهر الابتكار الذي يتم تنظيمه في شهر فبراير من كل عام وتشجيعها المستمر لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين على تقديم أفكارهم الابداعية والابتكارية التي تعزز مسيرة العمل الشرطي وتخلق حالة من التنافس الشريف بين المبتكرين.

من جانبه، أطلق الدكتور محمد عبدالله المحرزي المدير العام لدائرة الجمارك في رأس الخيمة، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية وهي تمديد التأمينات، حذف المعاملات الجمركية، إدارة حساب التسهيلات، كما تم تدشين النسخة المحدثة من النظام الداخلي لنظام إدارة المعرفة لموظفي الدائرة، تماشياً مع أسبوع الابتكار لعام 2023.