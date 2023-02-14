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الإمارات

«اليونيسف» تثمن مساهمة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

«اليونيسف» تثمن مساهمة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
15 فبراير 2023 02:55

دبي (وام) 

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قالت كارلا حداد مارديني، مديرة صندوق الطوارئ الدولي للطفولة التابع للأمم المتحدة «اليونيسف»، إن العالم بحاجة ملحة لتكاتف القطاعين العام والخاص من أجل معالجة الأزمات المتتالية التي تعصف بالشعوب، بدءاً من الوباء، ثم الأزمة الأوكرانية الروسية، وصولاً إلى الزلزال الهائل الأخير في تركيا وسوريا.
وفي تصريحات، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، قالت المسؤولة الدولية، إن الوضع العالمي الحالي يتطلب اهتماماً كبيراً من قبل القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية حيال القضايا التنموية والإنسانية.
وأضافت أن منظمة «اليونيسف» تقف في مقدمة الأطراف المعنية بمواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن هناك سباقا مع الزمن للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بالتعاون مع شركاء الصندوق وعلى رأسها دولة الإمارات.
وأبدت المسؤولة أسف المنظمة الدولية الشديد لخروج أعداد كبيرة من الأطفال عن مسارهم التعليمي وعدم تمكنهم من مواصلة تعليمهم بسبب جائحة «كورونا»، وأكدت أن العمل على استئناف تعليم هؤلاء الطلاب يأتي على رأس أولويات «اليونيسف»، وقالت: نحن نريد استئناف رحلتهم التعليمية حتى يتمكنوا من بدء أولى خطواتهم نحو مستقبل مشرق.

الإمارات
الشارقة
التنمية المستدامة
القمة العالمية للحكومات
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