حمدان بن محمد يكرّم الفائزة بالجائزة العالمية لفن عرض البيانات

دبي (الاتحاد)

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائزة بالجائزة العالمية لفن عرض البيانات، ليندسي بولتر، المتخصصة في مجال تصميم وعرض البيانات، وذلك ضمن القمة العالمية للحكومات 2023، والتي تتواصل أعمالها حتى 15 من الشهر الحالي.

كما حضر التكريم فخامة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

وأكد سمو ولي عهد دبي، أن التطورات العالمية الكبيرة على صعيد البيانات، وما تحمله من فرص وتحديات، يتطلب تحفيز المبتكرين والمبدعين والحكومات على تطوير الأدوات والوسائل وابتكار الحلول التي تضمن عرض هذه البيانات بطريقة مبتكرة تسهل فهمها والاستفادة منها وتوظيفها في خدمة المجتمعات وازدهارها وتطورها.

وقال سموه: «إن القمة العالمية للحكومات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت منصة للتجارب والابتكارات العالمية الأفضل في تصميم وصناعة المستقبل، وتحولت إلى مركز عالمي لمشاركة المعارف وتبادل أفضل الخبرات». وقد جاء حفل التكريم في إطار النسخة العاشرة من القمة العالمية للحكومات، وضمت مشاركة واسعة لأكثر من 10 آلاف قائد ومسؤول حكومي ورؤساء المنظمات الدولية والشركات العالمية الكبرى ورواد الأعمال، ونخبة الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

ليندسي

تميزت ليندسي بولتر، وهي مفكرة متخصصة في تصميم البيانات، لعرضها بطريقة قصصية، تسهّل على المتلقي فهم واستيعاب البيانات، إلى جانب خبرتها بقطاع الاستراتيجية والتصميم وتطوير البيانات.

وقدمت الفائزة بالجائزة العالمية لوحة تفاعلية مبتكرة تمكن المستخدمين دراسة البيانات الخاصة بمجالات مختلفة عبر تحديد آلية بحث معينة، مثل: مستوى الدخل أو المنطقة أو الدولة، ومقارنتها بنظيراتها عبر مجموعة واسعة من المقاييس التنموية.