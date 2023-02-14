المدرسة الرقمية و«الهلال الأحمر» تطلقان صندوقاً بـ 100 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

وقعت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال حوارات المدرسة الرقمية التي تم تنظيمها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، اتفاقية لإنشاء صندوق المدرسة الرقمية، بهدف تأسيس صندوق لتمويل برامج المدرسة الرقمية بقيمة تبلغ 100 مليون درهم.

حضر التوقيع، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ووقعها حمود عبد الله الجنيبي، الأمين العام المكلف للهيئة، والدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن الشراكة مع هيئة الهلال الأحمر في تأسيس صندوق لتمويل مشاريع المدرسة الرقمية، تعكس القيم الإنسانية السامية التي تعمل المدرسة و«الهيئة» على ترسيخها، من خلال السعي المشترك لتوفير فرص التعليم للفئات الأقل حظاً في المجتمعات حول العالم، مشيراً إلى أن الصندوق سيسهم في تسريع تحقيق أهداف المدرسة الرقمية، وتوسيع دائرة المجتمعات التي تغطيها.

وأشاد معاليه بالدور الإنساني العالمي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وبمشاريعها ومبادراتها الشاملة الهادفة لمد يد العون والمساعدة لكافة المجتمعات حول العالم، وما تمثله من سفير للقيم الإماراتية الأصيلة، مؤكداً حرص المدرسة الرقمية على توسيع شراكاتها مع «الهيئة» ومع كافة المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات، وتوفير فرص التعلم للطلاب حول العالم.

من جهته، أعرب معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن ترحيب الهيئة بشراكتها الاستراتيجية الهادفة مع المدرسة الرقمية لتعزيز فرص التعليم عن بعد بطريقة ذكية ومرنة في الدول التي تعاني تحديات كثيرة في مسيرة التعليم بسبب الأزمات والكوارث بصورة عامة.

وقال إن «الهيئة» تهتم بمثل هذه الشراكات الذكية التي تجسد رؤيتها في توحيد الجهود وتضافرها من أجل دفع مسيرة التعليم في الدول والمناطق التي تواجه أزمات إنسانية وتحديات تنموية في هذا الصدد، وهذا بدوره يؤكد سعيها الدائم لابتكار الحلول التي تجعل من التعليم متاحاً للجميع في كل الأحوال والظروف ورغم الأزمات والطوارئ، إيماناً بأهمية التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف

أضاف معاليه «لا شك في أن هذا الصندوق سيساهم كثيراً في تحقيق أهداف مبادرة المدرسة الرقمية التي تعتبر خطوة رائدة في مسيرة التعليم الإلكتروني، وإيجاد نظام تعليمي تقني حديث يلبي احتياجات الطلاب في مخيمات اللاجئين والنازحين والفئات المجتمعية الأقل حظاً، ويعتمد على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويساهم في استمرار عملية تعليمهم رغم التحديات»، مشيراً إلى أن المبادرة ستحدث أيضاً نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية الموجهة لهذه الشرائح. وأكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق أهداف الصندوق من أجل توسيع مظلة المستفيدين من برامج المدرسة الرقمية في العديد من الدول، من خلال توفير متطلبات الدعم اللوجستي، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تلك الدول.