7 مشاريع تنفذها «تدوير» للاستفادة من النفايات

هالة الخياط (أبوظبي)

تركز شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» على مشاريع وفرص استثمارية مستقبلية تسعى من خلالها إلى الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة ووقود للطائرات وإنتاج الوقود الحيوي.

وكشفت تدوير عن سبعة مشاريع تنفذها تسعى من خلالها إلى تحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية المتمثلة في خفض إجمالي النفايات المحولة إلى المطامر بنسبة 80% بحلول عام 2030.

وحددت «تدوير»، الأولويات الرئيسة للشركة خلال الفترة المقبلة، والتي شملت تحسين العمليات من خلال تحديث البنية التحتية القائمة، وإبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز الممكنات من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية لتسهيل الحوكمة وتحقيق الأهداف الطموحة لقطاع إدارة النفايات.

وتتمثل المشاريع التي تنفذها الشركة حالياً في منشأة استرداد الموارد ومحطة توليد الوقود البديل للتعامل مع النفايات الصلبة والنفايات التجارية والصناعية، ومشروع استخراج الغاز من المطامر وتحويله إلى طاقة مستفيدة من النفايات التي تم طمرها، ومشروع المطمر الهندسي للتعامل مع النفايات غير القابلة لإعادة التدوير أو الاسترداد، من خلال إنشاء مطامر هندسية لاستقبال المخلفات، وتوفير طرق وحلول مبتكرة لإتلافها واستغلالها بشكل مفيد، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ومن خلال محطات معالجة النفايات الطبية والخطرة، تسعى الشركة إلى التعامل السليم مع هذا النوع من النفايات، وتمكنت الشركة خلال العام الماضي من معالجة نحو 14.415 طناً من النفايات الطبية والخطرة.

وأفادت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، ضمن إحصائياتها خلال العام الماضي، بأنها أكملت التشغيل التجاري لثلاث محطات خاصة بمعالجة النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجاري لمحطة معالجة الحيوانات النافقة في منطقة الظفرة، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي تطلعات الإمارة نحو التخلص الآمن والسليم من النفايات.

وقامت الشركة بمعالجة نحو 9.334 طناً من الحيوانات النافقة في الإمارة، وبلغ إجمالي حجم النفايات المعاد تدويرها العام الماضي أكثر من 37 ألف طن. كما تم جمع نحو 3.5 مليون طن من مخلفات البناء والهدم في الإمارة، وتوفير 19 مركزاً لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير في إمارة أبوظبي.

ولتسهيل عمليات جمع ونقل النفايات على مستوى إمارة أبوظبي، وقعت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خمسة عقود تشغيلية بأكثر من 2 مليار درهم إماراتي خلال الشهر الماضي مع كل من ائتلاف شركة ألفاميد أبوظبي المحدودة وشركة تيربيرجروسروكا فيجل مانوفاكتورنغ، وشركة الشارقة للبيئة- بيئة، وشركة أفيردا لإدارة النفايات، وائتلاف شركة لافاجيت العين ونايل بن حرمل هيدرواكسبورت، وذلك لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة وخدمات النظافة العامة في مدينتي أبوظبي والعين، وإدارة وصيانة الحاويات في مدينة أبوظبي.

وتهدف هذه العقود والتي ستستمر لمدة 6 سنوات لإحداث نقله نوعية في مستوى الخدمات المقدمة والمعدات المتطورة والصديقة للبيئة، من خلال توفير معدات كهربائية متطورة لجمع ونقل النفايات، واستحداث خدمة غسل الطرق الرئيسية، والكنس الآلي، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين لضمان الامتثال لأفضل المعايير التشغيلية والسلامة المهنية المتبعة عالمياً.

دعم الاستدامة

تركز «تدوير» في مشاريعها على دعم الاستدامة في الإمارة عبر الحد من تحويل النفايات إلى المكبات، والاستثمار في التقنيات والحلول لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد من خلال عمليات إعادة التدوير مع مراعاة أفضل المعايير والممارسات، من خلال العمل على تنفيذ مشاريع ومبادرات مبتكرة وتوظيف أحدث التقنيات لتحقيق مساعيها الرامية إلى بناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات، والمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية بشأن الاقتصاد الدائري.