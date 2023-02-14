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غداً.. انخفاض في درجات الحرارة

غداً.. انخفاض في درجات الحرارة
15 فبراير 2023 02:46

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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شهد الطقس، أمس، وجود أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدت إلى أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وظهور السحب المنخفضة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق أقصى الغرب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ويتوقع المركز أن تميل درجات الحرارة غداً للانخفاض التدريجي، خاصة غرباً، ويكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية صباحاً، تكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب تدريجياً صباحاً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.
كما تشهد درجات الحرارة انخفاضاً آخر يوم الجمعة، وفقاً لتوقعات المركز، مع احتمالية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، يصل ارتفاع الموج في الخليج العربي إلى 11 قدماً بالعمق، ويكون طقس الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً غرباً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، خاصة غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

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