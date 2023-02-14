بلدية عجمان تحصد شهادة مواصفة

عجمان (وام)

حصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، شهادة مواصفة تحقيق الفوائد المالية والاقتصادية 10014:2021 ISO، محققة إنجازاً كأول دائرة على مستوى إمارة عجمان في مجال تطوير العمليات المالية.

وتسلم عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، شهادة مواصفة تحقيق الفوائد المالية والاقتصادية، من مروان العريضي، مدير المصادقة في شركة بيروفيرتاس المانحة للشهادات المواصفة.

وأكد عبد الرحمن النعيمي، أن الشهادة تثمن جهود الدائرة في مجال تطوير العمليات المالية، وتطبيق أفضل الممارسات في المجال المالي.