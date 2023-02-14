«الاستدامة بالحدائق» في 8 متنزهات بالعين

العين (وام)

نظمت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلدية مدينة العين، فعاليات للاستدامة في الحدائق خلال شهر فبراير الجاري، من خلال مبادرات وأنشطة متنوعة، وذلك لإبراز مشاريع وتطبيقات الاستدامة في الحدائق، مثل استخدام المواد الصديقة للبيئة وتطوير آليات الري، مع التركيز على ماهية الاستدامة وعناصرها وأهميتها للحضور، فضلاً عن إبراز جهود البلدية في تطبيق التنمية المستدامة في الحدائق، وذلك من خلال تنظيم معرض لمشاريع الحدائق وورش تعليمية حول تطبيقات الاستدامة في الحدائق للجمهور، وكذا أنشطة ومسابقات ثقافية متنوعة لنشر ثقافة الاستدامة وتطبيقاتها. وتتوزع فعاليات «الاستدامة في الحدائق» في 8 حدائق ومتنزهات، وهي حديقة الوادي والبصرة والظاهر والسلامات وشمال العامرة ومتنزها الهير الترفيهي وواحة الهير، بالإضافة إلى حديقة الوقن للعائلات.

وتتضمن الفعاليات في هذه الحدائق مختبراً للاستدامة للجهات المشاركة، تضم أبرز التطبيقات والمشاريع الابتكارية المستخدمة التي تدعم الاستدامة مع ورش تعليمية تستهدف الأطفال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنتاج المستدام، وذلك من خلال بيع مختلف المنتجات الزراعية العضوية والطازجة والتشجيع على تسويقها، مع تنفيذ ورش عمل للجمهور حول أهمية المحافظة على الطاقة وإرشادات استخدام المياه والكهرباء، كما تضمنت الفعاليات توزيع شتلات محلية على عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.