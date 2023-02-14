الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سيف بن زايد يلتقي رئيس موريشيوس

سيف بن زايد وبريثفيراجسينغ روبون وعمر العلماء وديباك بالجوبين وعبدالله ناصر لوتاه خلال اللقاء (وام)
15 فبراير 2023 02:55

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
رئيس الدولة: الإمارات تدعم مبادرات الوحدة والبناء والتنمية في السودان

 التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فخامة بريثفيراجسينغ روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 التي تحتضنها دبي، بمشاركة قادة ورؤساء دول، وأكثر من 10 آلاف شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين في المجالات المستقبلية. ورحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالرئيس الضيف في الدولة، مشيداً سموه بالعلاقات الثنائية المتنامية بين الإمارات وموريشيوس، مثمناً سموه حرص رئيس جمهورية موريشيوس على المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023. 
 وشهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وفخامة بريثفيراجسينغ روبون، توقيع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، مذكرة تعاون ثنائي ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لتعزيز الشراكة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الناشئة. 
حضر توقيع المذكرة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ديباك بالجوبين، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس، وعبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس التنافسية. وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة، تماشياً مع المتغيرات العالمية السريعة التي تشهدها مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الاستباقية والريادة في المجالات التكنولوجية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات ماضية بخطى سريعة نحو المستقبل بقيادة ورؤى القيادة،  حيث تتبنى تمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل، من خلال بناء الشراكات الهادفة لتحديث العمل الحكومي في مختلف المجالات، بالاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتضمن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والناشئة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن الشراكات والتحالفات الرقمية العالمية جزء أساسي من رحلة التقدم المستمر في المجالات التكنولوجية.

سيف بن زايد
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
موريشيوس
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©