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مشاريع تطويرية في منطقة المنامة

عبدالرحمن النعيمي والوفد المرافق خلال الزيارة (من المصدر)
15 فبراير 2023 02:45

عجمان (الاتحاد) 

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أكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن منطقة المنامة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التطويرية، وتدشين المشاريع الحيوية التي لمس أثرها الجميع، مؤكداً أن المنطقة تضم معالم طبيعية وبيئة جاذبة للسكان والزوار والمستثمرين، لتميزها بالطبيعة والأجواء المناخية المعتدلة والسير قدماً في مجال تطوير البنية التحتية. جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في إدارة بلدية المنامة والمشاريع المنجزة والقيد التنفيذ في المنطقة، بحضور عدد من المديرين التنفيذين في الدائرة، ومديري الإدارات. وقال عبدالرحمن النعيمي، إن الدائرة تتبنى خطة واضحة ومتكاملة لتطوير المدينة ودعم المشاريع فيها، وفق أهداف استراتيجية متمثلة بتطوير بنية تحتية متكاملة.

عجمان
الإمارات
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المنامة
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