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الإمارات

«مدينتي أجمل» لطلاب مدارس بني ياس

«مدينتي أجمل» لطلاب مدارس بني ياس
15 فبراير 2023 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز التواجد البلدي- بني ياس، فعالية (مدينتي أجمل)، على مدى 5 أيام متتالية في المنطقة المقابلة لحديقة بني ياس، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وجمعية أصدقاء البيئة، وهيئة الهلال الأحمر التي تشارك من خلال 15 يتيماً من عمر 7 إلى 12 سنة، وعدد من المتطوعين، وكذلك توزيع هدايا (شتلات زراعية) على الطلاب المشاركين في الفعالية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية التي تشارك من خلال توفير كادر طبي في موقع الفعالية. وذلك في إطار حرص البلدية على إشراك فئات المجتمع كافة -خصوصاً الأطفال وطلاب المدارس- في تعزيز البيئة المحلية والحفاظ عليها، وزيادة الرقعة الخضراء، وتشجيعهم على هذا النشاط الإيجابي، وتدريبهم على الزراعة، وإكسابهم المعارف الأولية الخاصة بهذا المجال، 
وتهدف الفعالية إلى تشجيع الطلبة على أعمال الزراعة والتشجير، وحثهم على تخصيص منطقة في الحديقة المنزلية للزراعة، وتعريفهم بأهمية الزراعة وكيفية الاعتناء بها، وكذلك توعيتهم بأهمية الزراعة في الحفاظ على البيئة والمظهر العام لمدينة مدينة أبوظبي، وفي إضفاء لمسة جمالية على المرافق العامة لمدينة أبوظبي.

بني ياس
أبوظبي
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بلدية أبوظبي
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