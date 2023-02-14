نائب رئيس أوغندا: منبر لبحث حلول لتحديات العالم

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي جيسيكا ألوبو، نائب رئيس أوغندا، أن القمة العالمية للحكومات منبر دولي وساحة للقادة لمناقشة أبرز التحديات التي يعانيها العالم، خاصة بعد تداعيات أزمة الجائحة، وبداية التعافي ومحاولة العودة للحياة من جديد، وإنعاش اقتصادات الدول، عن طريق العمل الثنائي المشترك، وتشجيع الصناعة والتبادل التجاري، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأثنت معاليها على جلسات النقاش التي تضمنتها القمة العالمية للحكومات والتي تستضيفها دولة الإمارات، ومنها «منتدى المرأة في الحكومة» والتي استعرضت النماذج الملهمة للمرأة القيادية في عدد من دول العالم، معتبرة مشاركة المرأة في صنع القرار أمراً أساسياً، فالنساء حول العالم أثبتن أنهن يستطعن لعب جميع الأدوار والمسؤوليات بشكل متساوٍ مع الرجال.