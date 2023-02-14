وكيل وزارة الدفاع يحضر افتتاح معرض «AERO INDIA 2023»

الهند (وام)

حضر مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع والوفد المرافق له فعاليات معرض «AERO INDIA 2023» المقام في مدينة بنغالور/ جمهورية الهند الذي افتتح أمس وتستمر فعالياته حتى 17 فبراير الجاري. وقام بجولة في المعرض شملت عدداً من الأجنحة ومنصات عرض الشركات المتخصصة في مجال الطيران والصناعات الدفاعية، واطلع خلالها على أحدث المعدات والأجهزة وآخر ما توصلت إليه تقنيات الطيران على مستوى العالم، مبدياً إعجابه بما شاهده من معروضات للشركات من مختلف المعدات المتطورة والأجهزة الحديثة في مجال الطيران والصناعات الدفاعية. وعلى هامش زيارته للمعرض التقى وكيل وزارة الدفاع، كلاً على حده، مع الفريق أول أنيل تشوهان رئيس أركان الجيش الهندي، وغريدهار أرماني وكيل وزارة الدفاع الهندي وناقشا خلال اللقاء أطر التعاون بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.